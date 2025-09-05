Володимир Кириченко

Перша ракетка світу білоруська тенісистка Аріна Соболенко втретє поспіль дійшла вирішального матчу US Open-2025.

Нагадаємо, у півфіналі Відкритого чемпіонату США вона обіграла американку Джесіку Пегулу (WTA, 4) з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

У 2023 році Аріна програла в матчі за титул американці Корі Гауфф, роком пізніше в титульній зустрічі перемогла Пегулу.

Соболенко стала першою тенісисткою з часів американки Серени Вільямс (2012-2014), яка тричі поспіль дійшла фіналу на Відкритому чемпіонаті США.

Аріна у фіналі US Open зіграє з переможницею пари Наомі Осака (Японія) – Аманда Анісімова (США).

Нагадаємо, польку Ігу Швьонтек сенсаційно вибили з US Open.