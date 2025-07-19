Соболєва не змогла вийти до фіналу турніру в Чехії
Українка не зуміла завершити зустріч з сьомою сіяною
близько 19 годин тому
Фото: ФТУ
Анастасія Соболєва (WTA, 233) у півфіналі турніру серії ITF75 у чеському Оломоуці поступилася сьомій сіяній Габріелі Лі (WTA, 323) 2:6, 1:2 (зняття).
За годину на корті українка реалізувала 1 брейк-поінт з двох та двічі помилилася при подачі. Румунка зробила 3 брейки. У другому сеті за рахунку 1:2 за геймами Анастасія відмовилася від продовження боротьби.
Раніше збірна України визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса.
Поділитись