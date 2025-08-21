Анастасія Соболєва у своїх соцмережах висловилася про поразку у першому колі кваліфікації US Open-2025:

US Open для мене, на жаль, закінчився.

Важко трохи писати після поразок, але це життя і спорт, тому таке буває. Тим більше, я вже взялась показувати своє життя тут.

Знаю, що зіграла далеко не найкращий матч, можливо через відсутність гри останній місяць і відразу перший матч на хардовому покритті, де я ще не грала цього року

Причини розберемо з тренером обов'язково.

Попри все, дуже рада, що все-таки потрапила і мала можливість зіграти, бо такі турніри – це найвищий рівень і грати тут, це дуже круто.

Обіцяю ще сьогодні посумувати трішки і повертаюсь до роботи, бо працювати є над чим.

Хочу щиро подякувати всім за підтримку. І тим, хто вдома не спав і підтримував і тим, хто вболівав на трибунах.

Обіймаю всіх.