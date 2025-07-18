Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 233) у другому колі турніру серії ITF75 у чеському Оломоуці обіграла Луціє Гавлічкову (WTA, 948) 6:0, 6:3.

За 1 годину 24 хвилини на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти та 5 разів помилилася при подачі. Чешка зробила 1 брейк та 11 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Анастасія поки не віддала суперниці жодного сету.

У чвертьфіналі змагань Соболєва зіграє з ще однією представницею Чехії Петрою Седлачковою.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська зіграє у чвертьфіналі турніру WTA у Гамбурзі.