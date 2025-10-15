Друга ракетка світу, італійський тенісист Яннік Сіннер у подкасті The Unscripted Show розповів про судоми, які відчував на Masters в Шанхаї.

Я взяв два дні відпочинку, а потім повернувся до тренувань. Зараз почуваюся добре і фізично, і морально. Тиждень у Шанхаї був дуже важким, але все нормалізувалося. Думаю, причина була психологічною. Поговорив із командою — з цього боку все було не ідеально, але зараз усе гаразд. Це була моя помилка: спека і вологість далися взнаки. На таких речах вчишся.

Судоми можуть траплятися, і я був не єдиним, хто з ними зіткнувся.