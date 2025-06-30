Олег Гончар

В Лондоні стартувало перше коло турніру Wimbledon, де виступила українка Еліна Світоліна (WTA 13).

В першому колі Світоліна обіграла угорку Анну Бондар (WTA 75) з рахунком 6:3, 6:1.

The first win of The Championships 2025 goes to @ElinaSvitolina ✨



The No.14 seed defeats Anna Bondar 6-3, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/r7EnE3amCv — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

Матч тривав хвилин, за які Світоліна подала два ейси проти одного у суперниці. При цьому, у українки дві подвійні помилки, тоді як у суперниці їх шість.

Також Світоліна реалізувала чотири з восьми брейків.

Зазначимо, що Світоліна та Бондар грали цього року на Rolan Garros і Світоліна виграла у двох сетах.

В другому колі турніру Світоліна зіграє проти переможниці матчу Варвари Грачової та Олександри Соснович.

Нагадаємо, раніше Світоліна назвала свої переваги над Бондар.