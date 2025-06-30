Світоліна на старті Wimbledon-2025 не залишила шансів суперниці
Українка перемогла в двох сетах
близько 2 годин тому
Еліна Світоліна
В Лондоні стартувало перше коло турніру Wimbledon, де виступила українка Еліна Світоліна (WTA 13).
В першому колі Світоліна обіграла угорку Анну Бондар (WTA 75) з рахунком 6:3, 6:1.
Матч тривав хвилин, за які Світоліна подала два ейси проти одного у суперниці. При цьому, у українки дві подвійні помилки, тоді як у суперниці їх шість.
Також Світоліна реалізувала чотири з восьми брейків.
Зазначимо, що Світоліна та Бондар грали цього року на Rolan Garros і Світоліна виграла у двох сетах.
В другому колі турніру Світоліна зіграє проти переможниці матчу Варвари Грачової та Олександри Соснович.
Нагадаємо, раніше Світоліна назвала свої переваги над Бондар.
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