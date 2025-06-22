Олег Гончар

У першому колі турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі українка Еліна Світоліна (WTA 14) обіграла Елізе Мертенс (WTA 24) із Бельгії з рахунком 7:5, 6:4.

Матч тривав 88 хвилин, в рамках яких Світоліна подала три ейси проти одного у Мертенс. При цьому Еліна зробила три подвійні помилки, тоді як у Елізе їх було п’ять.

Також Світоліга допустила чотири із п’яти брейків проти двох із чотирьох у опонентки.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк програла в першому колі турніру у Бад-Гомбурзі.