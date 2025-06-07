Сіннер у трьох сетах обіграв Джоковича і вийшов у фінал Roland Garros-2025

Володимир Кириченко

Триразовий переможець турнірів Великого шолома, перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер вийшов у фінал Відкритого чемпіонату Франції-2025.

У півфіналі він у трьох партіях переміг 24-разового чемпіона мейджорів серба Новака Джоковича – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). У третій партії Сіннер відіграв три сетболи.

Матч тривав 3 години 17 хвилин. За цей час Сіннер виконав 10 подач навиліт, припустився однієї подвійної помилки і реалізував три брейк-пойнти з дев'яти. На рахунку Джоковича чотири ейси, одна подвійна помилка та один реалізований брейк-пойнт із шести.

За титул чемпіона Roland Garros-2025 Сіннер посперечається з чотириразовим переможцем Шоломов, другою ракеткою світу іспанцем Карлосом Алькарасом.