Сіннер у трьох сетах обіграв Джоковича і вийшов у фінал Roland Garros-2025

У третій партії італієць відіграв три сетболи

близько 12 годин тому

Янник Синнер / Фото - Yahoo
Янник Синнер / Фото - Yahoo
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Володимир Кириченко

Триразовий переможець турнірів Великого шолома, перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер вийшов у фінал Відкритого чемпіонату Франції-2025.

У півфіналі він у трьох партіях переміг 24-разового чемпіона мейджорів серба Новака Джоковича – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). У третій партії Сіннер відіграв три сетболи.

Матч тривав 3 години 17 хвилин. За цей час Сіннер виконав 10 подач навиліт, припустився однієї подвійної помилки і реалізував три брейк-пойнти з дев'яти. На рахунку Джоковича чотири ейси, одна подвійна помилка та один реалізований брейк-пойнт із шести.

За титул чемпіона Roland Garros-2025 Сіннер посперечається з чотириразовим переможцем Шоломов, другою ракеткою світу іспанцем Карлосом Алькарасом.

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