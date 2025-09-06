Сюрприз від Алькараса. Нова зачіска у разі перемоги на фіналі US Open
Фінал відбудеться 7 вересня
23 хвилини тому
Фото: Getty Images
22-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас (2 АТР), повідомив, що зробить нову зачіску, якщо виграє Відкритий чемпіонат США-2025.
У півфіналі турніру Алькарас у трьох сетах переміг 38-річного Новака Джоковича (7 АТР) із Сербії — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.
Навіть краще. Побачите! Це буде сюрприз.
Фінальний матч US Open-2025 між Яником Сіннером та Карлосом Алькарасом відбудеться 7 вересня на стадіоні Billie Jean King National Tennis Center.