Михайло Цирук

Вімблдон-2025 стартував та набирає обертів. Марта Костюк, на жаль, вже встигла вилетіти, а от Даяна Ястремська оформила вихід у друге коло та продовжить боротьбу з одним з найгучніших апсетів турніру за останні роки.

Загалом високі результати на травʼяному мейджорі українці демонстрували не так часто, однак такі випадки все ж були, тож пропонуємо їх пригадати.

Фінал Олени Татаркової у парному розряді Вімблдону-1999

1999 рік став знаковим для українського тенісу. Тоді один з найкращих тенісистів України Андрій Медведєв дійшов до фіналу Roland Garros. Але це був не єдиний вирішальний матч турніру Великого шолома за участю українців. Одне з головних досягнень у кар'єрі підкорилося Олені Татарковій, яка разом з Маріан де Свардт з ПАР пробилася до фіналу парного розряду Вімблдону.

На шляху до вирішального поєдинку дівчата здобули п’ять перемог, зокрема в півфіналі сенсаційно обіграли перших сіяних — білоруску Наталю Зверєву та чешку Яну Новотну. У фіналі ж, на жаль, у напруженій боротьбі поступилися американській парі Ліндсі Девенпорт та Коріні Мораріу — 4:6, 4:6.

Фінал Тетяни Перебийніс у змішаному парному розряді Вімблдону-2005

Ще однією фіналісткою Вімблдону ставала харків'янка Тетяна Перебийніс, яка досягла цього в міксті. Разом з австралійцем Полом Генлі вона подолала п’ять раундів, однак у фіналі дует не зміг нав’язати боротьбу французько-індійському тандему Марі Пірс та Махешу Бхупаті — поразка 4:6, 2:6.

Перемога Сергія Стаховського над Роджером Федерером на Вімблдоні-2013

Хоч ця перемога й відбулася в другому колі, вона увійшла в історію як одна з найбільш сенсаційних. Перед стартом турніру Стаховський займав 116-ту позицію у світовому рейтингу, і майже ніхто не вірив у його шанси проти чинного чемпіона та легенди Вімблдону Роджера Федерера.

Проте українець шокував тенісний світ, перемігши швейцарця у чотирьох сетах — 6:7, 7:6, 7:5, 7:6. Це був один з найбільш несподіваних апсетів у кар'єрі Федерера. Щоправда, сам Стаховський вибув вже в наступному раунді, поступившись австрійцю Юргену Мельцеру.

Два півфінали Еліни Світоліної

В одиночному розряді найбільших успіхів серед українок на трав’яному мейджорі досягала Еліна Світоліна. У 2019 році вона дійшла до півфіналів одразу двох турнірів Великого шлему — Вімблдону та US Open. На Вімблдоні вона стартувала з перемоги над австралійкою Дар’єю Гавриловою (7:5, 6:0), далі пройшла росіянку Маргариту Гаспарян (5:7, 6:5 — відмова суперниці), здолала гречанку Марію Саккарі (6:3, 6:7, 6:2), хорватку Петру Мартич (6:4, 6:2) та чешку Кароліну Мухову (7:5, 6:4). У півфіналі ж Еліна не змогла нічого протиставити румунці Сімоні Халеп — 1:6, 3:6.

А другий півфінал Вімблдону стався з Еліною два роки тому - у 2023. На шляху до нього українка здолала Вікторію Азаренка та першу, на той момент, ракетку світу Ігу Швьонтек, видавши просто неймовірний турнір та сезон.

Історичний успіх Людмили Кіченок

Що б там не казали, а перемога на турнірі Великого шлему — це завжди величезне досягнення, незалежно від того, в якому розряді вона здобута. Вперше в історії українського тенісу представниця нашої країни стала чемпіонкою дорослого Вімблдону у 2023 році. Людмила Кіченок у парі з хорватом Мате Павичем назавжди вписала своє ім’я в історію легендарного турніру, здолавши всіх суперників у міксті. Це був лише другий випадок після тріумфу сестер Бондаренко в парному розряді на Australian Open-2008, коли українська тенісистка здобула перемогу на мейджорі. І, безумовно, такі моменти назавжди залишаються в пам’яті.

Серйозні досягнення юніорок

Українки демонстрували гідні результати й на юніорському Вімблдоні. Серед таких — перемога Тетяни Перебийніс у парному розряді 2000 року (а роком раніше — фінал), титул Катерини Бондаренко у 2004-му, фінали Еліни Світоліної (2010 — у парі, 2012 — в одиночному розряді) та Ангеліни Калініної (2013), фінал Даяни Ястремської (2016) і, зрештою, перемога Дар’ї Снігур у 2019 році. Втім, юніорський теніс варто розглядати окремо, тож детально на цих результатах зупинятися не будемо, а чекатимемо нових великих перемог уже на дорослому рівні.

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