«Цього разу мені пощастило». Ястремська — про перемогу над Ферендес
Українка зізналася, що матч був непростим
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 46) поділилася враженнями після перемоги над Лейлою Фернандес (WTA 30) у чвертьфінальному матчі турніру WTA 250, у Ноттінгемі. Слова наводить ВТУ.
Це був важкий матч, дійсно треба ще відновити дихання. Весь цей тиждень це важливо робити. Думаю, що це був дійсно хороший поєдинок. Були моменти, коли потрібно було залишатися дуже зосередженою, і на мою думку, я доволі добре з цим впоралася. Я намагалася постійно тримати подачу, однак у другому сеті Лейла зіграла неймовірно. Коли я лідирувала 5:4, вона зробила три чудові удари на прийомі. Що ж, я дійсно отримала задоволення від гри сьогодні, було справді приємно.
Також Ястремська прокоментувала, як їй вдалося зберігати холоднокровність у вирішальні моменти гри.
Як я знаходила додаткову мотивацію? Якщо чесно, я нічого «екстра» не шукала (сміється). Просто намагалася діяти стабільно — не робити більше, але й не менше. Мені дуже подобається грати на траві. Це мій перший турнір на цьому покритті в сезоні. Раніше я постійно вилітала у першому колі або в кваліфікації, але цього року все змінилося. Я нарешті граю на центральному корті — і дуже вдячна за підтримку.
Ястремська вийшла у півфінал турніру в Ноттінгемі.
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