Визначилися фіналісти чоловічого Wimbledon-2025
У вирішальному матчі зустрінуться Сіннер і Алькарас
близько 1 години тому
Визначилися фіналісти чоловічого розіграшу Wimbledon-2025.
За титул змагатимуться перша ракетка світу Яннік Сіннер з Італії та друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас.
Сіннер вперше у кар’єрі гратиме у фіналі Wimbledon. Його суперник – чинний чемпіон турніру Алькарас, побореться за трофей втретє поспіль.
Матч відбудеться у неділю, 13 липня.
Сіннер переміг Джоковича у півфіналі Wimbledon-2025.