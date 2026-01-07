Олег Шумейко

Даяна Ястремська висловилася в інтерв’ю btu.org.ua про перемогу над Лейлою Фернандес у другому колі турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені.

Про різницю між першим і другим матчами в Брісбені

Перший матч – це перший матч. Я після Японії ніде не виступала і в принципі довго не грала в теніс. Перезавантажувалася, відпочивала, робила фітнес у горах, потім на Балі полетіла.

Різниця, мабуть, у тому, що я все-таки вже тут зіграла один матч і він вийшов досить напруженим. Я і вела, і поступалася, і були складні моменти. Мені здається, що сьогодні я більше адаптувалася до корту, трохи більше відчула гру. Просто був настрій і трохи більше прибилася – це і вся різниця.

Про фізичний стан на старті сезону після двох матчів

Почуваюся добре, тьху-тьху-тьху-тьху. Звичайно, тіло реагує, скільки б ти не тренувалася. Навантаження під час матчу – воно інше. Додається хвилювання, яке хочеш не хочеш, а воно є. Додається напруга. Як я і сказала – це просто інше навантаження. Але тіло почувається добре. Я багато працювала над своєю фізикою, над зміцненням тіла, усіма недопрацьованими моментами, які я бачила минулого року. Ясна річ, що ніжки відчуваєш, є трохи крепатура (сміється). Але загалом я задоволена своїм самопочуттям.

Нагадаємо, що наступною суперницею Ястремської стане Джессіка Пегула.