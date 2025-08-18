Олег Гончар

У першому колі кваліфікації US Open перша ракетка України Віталій Сачко (ATP 222) програв японцю Таро Даніелю (ATP 167) з рахунком 1:6, 5:7.

Матч тривав 74 хвилини, за які Сачко чотири рази подав навиліт, допустив три подвійні помилки та реалізував два з трьох брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для Сачка це була друга кваліфікація US Open після 2023 року, де він також програв у першому колі.

Зазначимо, що вперше за два роки у чоловічій кваліфікації турніру зіграв представник України.

Нагадаємо, що в кваліфікації US Open представлені три Українки.