Барком-Кажани розпочали четвертий сезон у Плюс-лізі з поразки на тайбрейку
Українській клуб зазнав поразки від Гданська
близько 1 години тому
Фото: Барком-Кажани
Львівський клуб Барком-Кажани розпочав черговий сезон у польській Плюс-лізі з поразки, поступившись Гданську у п’ятисетовому поєдинку.
Українська команда виграла перший і третій сети, однак не втримала перевагу — 2:3 (25:22, 19:25, 25:21, 18:25, 10:15).
Поразка на тайбрейку принесла Кажанам перше залікове очко в сезоні. Наступний матч львів’яни проведуть у середу, 28 жовтня, проти Ченстохови.
Чемпіонки України двічі обіграли володарок Кубку у Суперлізі.
Поділитись