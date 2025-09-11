Чоловічий чемпіонат світу з волейболу 2025 року стартує вже найближчими днями. Змагання пройдуть 12–28 вересня на майданчиках Філіппін, які вперше приймають волейбольну першість такого рівня. Цьогорічний турнір розширили до 32 команд, розділених на 8 груп по 4 збірні. До плей-оф (1/8 фіналу) вийдуть по дві найкращі з кожної групи.

Збірна України вдруге поспіль зіграє на світовій першості, розпочавши виступи 14 вересня матчем проти Бельгії. Далі в групі F на «синьо-жовтих» чекають поєдинки з чинними чемпіонами світу італійцями та командою Алжиру.

Букмекер Favbet вже оцінив шанси України на вихід з групи та відкрив лінію на всі матчі чемпіонату. В заявці ЧС-2025 — найсильніші збірні світу, тож на вболівальників чекає багато гострих протистоянь

Головні фаворити турніру

На думку аналітиків Favbet, найвищі шанси на золото волейбольного ЧС-2025 має Польща — коефіцієнт 3.50 на чемпіонство. Польська збірна підходить у чудовій формі – вона була у фіналі останніх трьох першостей світу, є чемпіоном Європи 2023 та нещодавно виграла Світову лігу (VNL) 2025.

Слідом ідуть багаторазові чемпіони планети Бразилія (коеф. 4.00), чинні чемпіони світу Італія (коеф. 5.00), а також олімпійські чемпіони-2020 Франція (коеф. 5.00).

Потенційно Італія вийде на матчі проти Франції та Польщі вже у чвертьфіналі та півфіналі, а отже боротьбу рівня фіналу ми можемо побачити ще до заключної частини турніру — жоден з топів не готовий поступитись переможним стріком.

Окрім фаворитів, інтригою турніру стане виступ команд-дебютантів. Вперше на ЧС грає господар – Філіппіни, а також, наприклад, Колумбія – шанси таких збірних мізерні , але вони вже увійшли в історію своєю участю. Європейські команди традиційно домінують — цього разу їх аж 15 із 32 учасників.

Третій ЧС для збірної України

Для збірної України цей чемпіонат світу стане третім в історії. На попередньому ЧС-2022 українці сенсаційно дійшли до чвертьфіналу, посівши 7-ме місце — найкращий результат за всю історію виступів. Нинішню путівку наша команда здобула за рейтингом FIVB, увійшовши до числа найсильніших невідбірних збірних.

Під керівництвом Рауля Лозано українці переживають підйом: команда виграла Золотий Євролігу-2024 та дебютувала в елітній Лізі націй 2025, де посіла 10-е місце, обігравши навіть такі топ-збірні, як Японія і США. Це додало впевненості, що «синьо-жовті» можуть на рівних змагатися з грандами.

Жереб визначив Україні непростий склад групи F. Нашими суперниками будуть: діючий чемпіон Італія (№2 світового рейтингу), міцна європейська збірна Бельгії та африканський віце-чемпіон Алжир. Очевидний фаворит квартету — Італія, тож саме матчі України з двома іншими опонентами вирішать долю путівки в плей-оф.

Україна - Бельгія: Шанси майже рівні

Перший матч українці проведуть проти Бельгії вже о 9:00 за київським часом у неділю, 14 вересня. Ця гра фактично стане битвою за друге місце в групі: і Україна, і Бельгія розглядають вихід із групи як мінімальне завдання. Зважаючи на це, поєдинок обіцяє бути нервовим і принциповим.

Букмекери оцінюють шанси суперників як практично рівні, з незначною перевагою України. Зокрема, Favbet дає коефіцієнт близько 1.8 на перемогу України проти ~1.9 на перемогу Бельгії. Тобто ймовірність успіху наших хлопців оцінена трохи вищою, зважаючи на їхні останні успішні результати.

Водночас у довгостроковій перспективі шанси України виграти чемпіонат розглядаються як аутсайдерські — експерти перед стартом не відносять її до кола реальних претендентів на титул. Наша збірна є «темною конячкою» турніру: потенційно здатна здивувати, але для боротьби за медалі їй потрібно створити сенсацію. Реалістична мета України — повторити минулорічний успіх і вийти з групи до 1/8 фіналу.

