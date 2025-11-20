Епіцентр-Подоляни отримали суперника в 1/16 фіналу Кубка Виклику
Українці зустрінуться з другою командою Сербії
близько 16 годин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни дізналися суперника у 1/16 фіналу Кубка Виклику.
У наступному раунді у єврокубках чемпіони України зустрінуться з сербським Караджордже. Представники Сербії напередодні розібралися зі словенською Кркою (3:2, 3:0). У національному чемпіонаті Караджордже йде другим з 4 перемогами у 5 матчах.
Нагадаємо, що напередодні Епіцентр-Подоляни обіграли кіпрський Анортосіс.