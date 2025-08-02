Олег Шумейко

Головний тренер чоловічої команди України з волейболу Рауль Лосано висловився в інтерв’ю lb.ua про виступ на чемпіонаті світу-2025:

Чемпіонат світу ніколи не буває легким. Ми почнемо нашу подорож на змаганні з матчу проти Бельгії. Чи є позитивним моментом те, що першими будуть не італійці? Не знаю. Усе залежатиме від форми команди, відновлення травмованих гравців. Спочатку ми проведемо тренувальний збір у Польщі, подивимось, у якому стані команда.

Про цілі команди:

Я хочу бачити новий рівень гри від хлопців у кожному наступному матчі. Я вдячний кожному з команди за наш виступ у Лізі націй. Усі хлопці показали, що ми вміємо й можемо грати проти найсильніших команд світу. Усі наші думки про Олімпіаду-2028. У нас є трохи менше ніж три роки. Нам потрібно покращувати свій рейтинг, зростати індивідуально і як команда. Ми можемо і маємо поборотися за Олімпіаду-2028.

Відзначимо, що у групі F «синьо--жовті» зіграють зі збірними Італії, Бельгії та Алжиру.

Нагадаємо, що капітан збірної України продовжить кар’єру у чемпіонаті Польщі.