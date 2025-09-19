Олег Шумейко

Догравальник збірної України Дмитро Янчук висловився Суспільне Спорт про матч з Італією та підсумував виступ на чемпіонаті світу-2025.

Про поразку від Італії у заключному турі групового етапу ЧС

На мою думку, чудова гра. Ми боролися до кінця, незважаючи на рахунок. Італія провела просто ідеальний матч, мінімум помилок. Всі сильні подачі, які ми виконували – гарно приймали, в 2-3 метри від сітки. Нічого більше додати, дуже гарна (гра) від Італії.

Про гру України у перших двох сетах

Перший сет? Ми цілком рівно йшли всю партію, вийшов центральний блокувальник на подачу і планером просто вибив нас з прийому. Після цього у нас пішов провал.

(Другий сет) Що можу додати. Все те, що говорив перед цим: Італія дуже гарно та зібрано (грає) у блоці-захисті. Нам просто не вистачило того, що вони робили.

Про те, наскільки вдалося викластися у вирішальній грі для України на ЧС

Я просто намагався виконувати свою роботу та не вигадувати. Намагався викластися на максимум – гадаю, у мене це вийшло. Можливо, не до кінця, статистику не бачив, але я старався на 100%.

Про підсумки виступу України на світовій першості у Філіппінах

Впевнений, що могли краще. Особливо в грі з Бельгією не показали свою гру. Гадаю, (у матчі з Італією) грали краще, аніж (проти Бельгії). Яким був сезон? Це перший сезон, коли ми граємо на такому рівні, як Ліга націй: 12 матчів і всі дуже високого класу, складні. Гадаю, що ми як гравці підросли, бо коли ти проти топових гравців та команд граєш, то лише зростаєш.

Пари 1/8 фіналу чемпіонату світу.