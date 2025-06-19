Олег Шумейко

Догравальник збірної України Дмитро Янчук в інтерв’ю lb.ua поділився думками про дебютний тиждень команди у Лізі націй:

Ми чудово провели перший тиждень, ми виграли дві гри у топзбірних. Після перемог над США та Кубою були максимально задоволені, тому що це дебют у Лізі націй. Думаю, мало хто прогнозував такий початок. Нас дуже підтримували вболівальники, і для мене це було великим здивуванням.

Про матч з Бразилією:

Дуже прикро, що вели 2:0, а потім програли три сети. Дуже хотілося забрати цю перемогу, але це волейбол. Це точно не перша і не остання гра, коли команда спочатку перемагає 2:0, а потім поступається 2:3. Прикро, але треба прийняти поразку і сприйняти її, як урок.

Про зустріч з Іраном:

З Іраном, мабуть, зіграв фактор втоми, і це нормально. У нас був третій ігровий день поспіль, ми зіграли 10 партій. Втім Іран – це принциповий суперник, і дуже шкода, що тут програли. Це саме та поразка, якої я дуже не хотів.

Про наступний ігровий тиждень:

У другому тижні легше не буде. У Лізі націй немає слабких суперників. Я б виділив збірну Франції, адже вони – торішні переможці Ліги Націй та чинні олімпійські чемпіони. Тут немає що говорити, за них говорять всі їхні досягнення. Японія – срібний призер Ліги націй, команда, яка входить у четвірку кращих світового рейтингу. Туреччина – збірна, яка чіпляється за кожне очко і бореться до кінця. Болгарія… Хтось скаже, що ми вигравали в них на турнірі у Польщі, але це був той турнір, де тренер пробував різні варіації складу, тому тут легше не буде.

Нагадаємо, що «синьо-жовті» знаходяться у зоні плей-оф.