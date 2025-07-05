Олег Шумейко

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано в інтерв’ю sport.ua висловився про виступ команди у дебюті Ліги націй:

Я був впевнений в українській команді. Був певен, що ми можемо грати дуже добре. Мені здається, що не лише люди в Україні вражені грою нашої команди. Багато досвідчених тренерів казали мені про те саме. На чому ґрунтується моя впевненість? Ми дуже добре як команда тренувалися. Усі гравці вкладали багато енергії у виправлення технічних недоліків.

Попереду в нас ще чотири матчі групового турніру. Ризик вильоту Україні вже не загрожує. Але є реальна перспектива вийти у вісімку. Судячи з того, що ви дали працівникам ФВУ завдання робити китайські візи ще після першого тижня VNL, ви вірите в реальність виходу у Фінал восьми. Чи це також психологічний хід?

Попереду у нас ще чотири матчі групового етапу. Якщо Україна виграє три матчі, ми будемо серед вісімки найкращих команд. Той факт, що я доручив керівництву ФВУ оформити китайські візи, пов’язаний з тим, щоб передбачити обмеження в часі. Я хочу вірити у можливість потрапляння до фінальної вісімки. Це була б винагорода для всіх.

Хто буде в заключний тиждень небезпечнішим – Італія, яка може бути однією ногою в чвертьфіналі, чи Сербія і Нідерланди, які боряться за виживання?

Усі суперники будуть небезпечними на останньому тижні: Італія – чемпіон світу, Нідерланди та Сербія боряться за виживання, а з канадцями в нас останній матч, який може стати вирішальним.

Нагадаємо, що жіноча команда України виграла Золоту Євролігу та продовжує боротьбу за Лігу націй.