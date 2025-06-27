У збірній України прокоментувала перемогу у Лізі націй над принциповим суперником
В останні роки національна команда Туреччини зупиняла українців у Золотій Євролізі та Кубку Претендентів
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
Центральний блокуючий збірної України з волейболу Олександр Коваль прокоментував перемогу команди над Туреччиною у шостому турі Ліги націй. Слова гравця наводить Суспільне Спорт:
Була важлива гра. Через поразку (Франції) ми намагалися боротися, як і всі українці, що продовжують боротися за мир та незалежність, за мир в Україні.
Нагадаємо, що 27 червня «синьо-жовті» проведуть наступний матч ЛН-2025. Відеотрансляція зустрічі Україна – Японія.