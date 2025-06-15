Денис Сєдашов

Чоловіча команда України з волейболу зазанала другої поразки у Лізі націй-2025.

Підопічні Рауля Лосана у п'яти партіях поступилися Ірану.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став іранський догравальник Порія Хоссейн, який набрав 23 очка.

Ліга націй. 4-й тур

Україна – Іран 2:3 (30:28, 20:25, 25:22, 21:25, 9:15)

За програш на тайбрейку Україна заробила 1 очко в матчі з Іраном. Загалом у підопічних Рауля Лосано наразі 7 очок у Лізі націй-2025.

Наступний матч синьо-жовті проведуть вже у другому ігровому тижні, який буде зіграний у Болгарії (Бурґас). 25 червня українці зустрінуться з національною командою Франції.

Збірна України зазнала першої поразки у Лізі націй, виграючи у Бразилії по ходу матчу 2:0 за партіями.