22 серпня у Таїланді розпочався чемпіонат світу-2025 з волейболу серед жінок. Група H, де виступатиме збірна України, стартуватиме 23 серпня.

Українки потрапили до одного з найцікавіших квартетів турніру. П’ята (Японія), дев’ята (Сербія) та п’ятнадцята (Україна) команди світового рейтингу, ще й всі три зіграють у Лізі націй-2026 («синьо-жовті» дебютуватимуть у змаганнях. Трохи блякло на цьому тлі виглядає четверта команда групи Камерун, але будемо чесними, – від будь-якого представника африканського континенту особливо великих очікувань немає.

Сербки, які підходять до змагань у статусі діючих чемпіонок, мають певні проблеми. Тут йде мова і про зміну поколінь (найяскравішим прикладом цього є позиція пасуючої, тож слід детально слідкувати за виступами Сладжани Мірковіч). Сербія має шанси стати другою командою в історії ЧС, яка може взяти 3 титули поспіль – таке вдавалося тільки СРСР у далекому 1960 році. Щоправда, головним фаворитом змагань підопічних Зорана Терзіча назвати язик не повернеться.

Команда мало не вилетіла з Ліги націй, провівши перших два ігрових тижні з болючими вісьмома поразка у восьми матчах. Так, у вирішальний момент вдалося зібратися та завоювати 3 перемоги, але ж осад залишився. Можна списати все на проблеми з пошкодженнями – тут і виліт суперзірки Тіяни Бошкович, і ще кількох гравчинь основи. Але факт залишається фактом – наразі сербки не виглядають настільки грізно, як на минулих Мундіалях. Тож факт, що саме з Сербією Україна розпочне цей турнір дає певні надії на приємну несподіванку.

Другим опонентом українок буде Японія. Представниці Азії тричі перемагали на ЧС, але всі тріумфи датуються не пізніше ніж 1974 роком. Японки вдало виступають в останніх розіграшах Ліги націй (два поспіль фініші у топ-4), але от на великих форумах все складається не так гарно. Останній медальний фініш на чемпіонатах світу був ще у 2010 році (бронза) і цьогоріч також до статусу явних фавориток команда не дотягує.

Перед стартом сезону Японія пішла на різку зміну курсу – вперше в історії жіночу команду очолив іноземний спеціаліст, турок Ферхат Акбаш. Наставник розповів, що вже почав впроваджувати у гру команди більше елементів європейського стилю, тож скоро можна буде побачити, якими є результати таких інновацій. З важливого у плані комплектації є відсутність головної зірки команди Саріни Нішіди (Коги), яка пішла з національної команди і наразі чекає на первістка.

Закривати груповий етап українки будуть у зустрічі з Камеруном. Збірна домінує на своєму континенті – 4 медалі чемпіонату Африки в останніх чотирьох розіграшах, 3 з яких золоті. Але на змаганнях світового рівня для камерунок виклики набагато складніші – це буде п’ятий чемпіонат світу, і поки жодного разу подолати груповий етап не вдалося. Та і тільки одна перемога за весь цей час…

Якщо казати про виконавиць команди, то це переважно представниці національного чемпіонату або гравчині французьких команд нижчих ліг.

Що ж до збірної України, то команда підходить до турніру після тріумфу у Золотій Євролізі. У порівнянні з ЗЄ-2025 у складі відбулося дві зміни – вимушена Юлії Димар (через пошкодження) на Марію Капланську та повернення Світлани Дорсман замість Анастасії Маєвської.

У дебютному чемпіонаті світу у 1994 українки також були у найсильнішій групі і не програли жодного матчу «всуху». Хоча там були такі гранди, як Китай та росія. Сподіваємося, що і цього разу команда покаже самовіддану боротьбу, хоча просто точно не буде. До речі, у плей-іні за чвертьфінал українки тоді програли якраз таки Японії.

Постає головне питання, чи вдалося налагодити взаємодію між пасуючою Дар’єю Шаргородською та догравальницею Олександрою Міленко. Остання була однією з лідерок команди останніх зразків, але на початку цього міжнародного сезону виглядала бляклою копією самої себе. І виліт другої основної гравчині четвертої зони не навіює позитиву – Якубу Глушаку доведеться покладатися на юних Андріану Павлик, Капланську чи Валерію Нудьгу.

Склад збірної України на чемпіонат світу-2025:

зв'язуючі: Дар’я Шаргородська, Станіслава Парфьонова

діагональні: Анастасія Крайдуба, Анна Артишук

догравальниці: Олександра Міленко, Андріана Павлик, Валерія Нудьга, Марія Капланська

центральні блокуючі: Поліна Герасимчук, Діана Мелюшкина, Уляна Котар, Світлана Дорсман

ліберо: Кристина Нємцева, Аліка Луценко

Розклад матчів збірної України

Чемпіонату світу-2025. Груповий етап. Квартет Н. Таїланд, Бангкок

23 серпня, субота

Сербія – Україна, 16:30 за київським часом

25 серпня, понеділок

Японія – Україна, 13:00 за київським часом

27 серпня, середа

Україна – Камерун, 16:30 за київським часом