Олег Шумейко

Чоловіча команда України з волейболу зазнала першої поразки у Лізі націй-2025.

«Синьо-жовті» поступилися господарям ігрового тижня у Ріо-де-Жанейро збірній Бразилії 2:3. Відзначимо, що українці перемагала 2:0 за партіями, але, підійшовши до прірви, за підтримки 9-тисячної арени бразильці зуміли перезавантажитися.

Гра була близькою, але десь удача більше посміхалася нашим суперникам. Згадується і завершення четвертої партії, де «синьо-жовті» майже відігралися з 21:24, але над сіткою останнє торкання зарахували Валерію Тодуї, і кінцівку тай-брейку, де майже хвилину шукали і знайшли чотири торкання не стороні майданчику українців. Завдяки набраному очку, наразі збірна України залишається у топ-4 турнірної таблиці Ліги націй. Вище – Польща, Японія та Бразилія.

Ліга націй. 3-й тур

Україна – Бразилія 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15)

Наступний матч українці проведуть 15 червня з національною командою Ірану.