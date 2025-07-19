Збірна України зберігла шанси на вихід у Фінал восьми Ліги націй
Для цього потрібна перемога 3:0 або 3:1
близько 10 годин тому
Фото: volleyballworld
Чоловіча збірна України з волейболу зберігає шанси вийти до Фіналу восьми Ліги націй-2025. Після передостаннього ігрового дня команда утримує сьому позицію в турнірній таблиці — саме завдяки потрібним результатам інших матчів.
Доля виходу до наступного етапу тепер повністю залежить від самих українців.
Для гарантованого потрапляння до топ-7 синьо-жовтим потрібно перемогти Канаду з рахунком 3:0 або 3:1.
Вирішальний матч у Лізі націй. Україна – Канада. Відеотрансляція.
Матч Україна – Канада відбудеться в неділю, 20 липня, о 14:00 за київським часом.
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