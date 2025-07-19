Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з волейболу зберігає шанси вийти до Фіналу восьми Ліги націй-2025. Після передостаннього ігрового дня команда утримує сьому позицію в турнірній таблиці — саме завдяки потрібним результатам інших матчів.

Доля виходу до наступного етапу тепер повністю залежить від самих українців.

Для гарантованого потрапляння до топ-7 синьо-жовтим потрібно перемогти Канаду з рахунком 3:0 або 3:1.

Вирішальний матч у Лізі націй. Україна – Канада. Відеотрансляція.

Матч Україна – Канада відбудеться в неділю, 20 липня, о 14:00 за київським часом.