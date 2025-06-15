Жіноча збірна України перемогла Словаччину та вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Анна Артишук – 20 очок
близько 1 години тому
Фото: СEV
Жіноча збірна України з волейболу здобула п'яту перемогу на груповому етапі Золотої Євроліги.
Підопічні Якуба Глушака у трьох партіях обіграли Словаччину.
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала діагональна синьо-жовтих Анна Артишук, яка набрала – 20 очок.
Відзначимо, що жіноча збірна України вийшла у Фінал Чотирьох Золотої Євроліги.
Золота Євроліга. 6-й тур
Україна – Словаччина 3:0 (25:12, 25:21, 25:16)
У півфіналі фінального етапу Золотої Євроліги, що пройде 28 червня у Швеції, суперником жіночої збірної України стане команда господарів – збірна Швеції.
Збірна України з волейболу поступилася Швеції в Золотій Євролізі.