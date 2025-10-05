Дворазова чемпіонка Європи з жіночої боротьби українка Аліна Грушина-Акобія оголосила про вагітність.

«Нова ера в нашому житті. Ми щасливі й безмежно вдячні. Ще одна мрія стає реальністю… Тепер нас буде троє.

Чекаємо на тебе, наше грушенятко».