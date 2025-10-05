Дворазова чемпіонка Європи з України оголосила про вагітність
Вона не виступала з Ігор у Парижі
близько 3 годин тому
Аліна Грушина-Акобія / Фото - UWW
Дворазова чемпіонка Європи з жіночої боротьби українка Аліна Грушина-Акобія оголосила про вагітність.
«Нова ера в нашому житті. Ми щасливі й безмежно вдячні. Ще одна мрія стає реальністю… Тепер нас буде троє.
Чекаємо на тебе, наше грушенятко».
Чоловік спортсменки – дворазовий медаліст чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби Олександр Грушин.
Нагадаємо, Алла Белінська – найкраща спортсменка вересня за версією НОК України.