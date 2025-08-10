Бекіров та Гавричкін – віцечемпіони Гран-прі Німеччини з греко-римської боротьби
Збірна України завоювала 4 медалі на турнірі у Дортмунді
близько 1 години тому
Збірна України / Фото - ФГРБУ
Українські борці з нагородами завершили виступи на Grand Prix of Germany 2025.
Наші спортсмени на престижному міжнародному турнірі з греко-римської боротьби у Дортмунді вибороли чотири медалі.
Призери турніру:
срібло – Ізет Бекіров (72 кг), Микола Гавричкін (55 кг)
бронза – Дмитро Васильєв (72 кг), Артур Політаєв (77 кг)
