Плотницкий помог «Перудже» взять реванш у «Чивитановы» за поражение в финале чемпионата Италии
18 очков Плотницкого помогли «Перудже» добыть восьмую победу кряду
Капитан сборной Украины стал вторым по результативности в игре с «Цистерной»
26 декабря 22:51
Фото: Twitter
«Перуджа» Олега Плотницкого в четырех сетах обыграла «Цистерну» в матче «регулярки» итальянской Суперлиги.
Капитан сборной Украины стал вторым по результативности в матче – 18 очков (13 в атаке, 3 на подаче, 2 на блоке).
Итальянская Суперлига. Регулярный чемпионат
«Цистерна» – «Перуджа» 1:3 (27:25, 19:25, 10:25, 19:25)
Напомним, что «Перуджа» «всухую» обыграла «Цистерну» на старте чемпионата Италии.
Комментарии 0