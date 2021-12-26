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18 очков Плотницкого помогли «Перудже» добыть восьмую победу кряду

Капитан сборной Украины стал вторым по результативности в игре с «Цистерной»
Волейбол
26 декабря 22:51
18 очков Плотницкого помогли «Перудже» добыть восьмую победу кряду
Фото: Twitter

«Перуджа» Олега Плотницкого в четырех сетах обыграла «Цистерну» в матче «регулярки» итальянской Суперлиги.

Капитан сборной Украины стал вторым по результативности в матче – 18 очков (13 в атаке, 3 на подаче, 2 на блоке).

Итальянская Суперлига. Регулярный чемпионат

«Цистерна» – «Перуджа» 1:3 (27:25, 19:25, 10:25, 19:25)

Статистика Перуджи

Напомним, что «Перуджа» «всухую» обыграла «Цистерну» на старте чемпионата Италии.

Олег Шумейко-младший
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