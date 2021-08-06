Американка Росс в паре с Клайнман выиграла золотые медали Игр-2020 и собрала полный комплект олимпийских наград

Представительницы Австралии и Швейцарии дополнили пьедестал

Росс и Клайнман / Фото: twitter.com/USAVBeach

Завершился олимпийских турнир среди женщин по пляжному волейболу.



Золотые медали завоевали американки Эйприл Росс и Аликс Клайнман. В финальном матче представительницы США в двух сетах обыграли дуэт из Австралии Мариафе Артачо дель Солар и Талику Клэнси 2:0 (21:15, 21:16). Отметим, что у Росс теперь полный комплект олимпийских медалей – на ОИ-2012 завоевала серебро, а на Играх-2016 – бронзу.

В матче за бронзу победу добыли швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих, которые «всухую» победили латвийскую пару Тины Граудини и Анастасии Кравченоки 2:0 (21:19, 21:15).

На олимпийском турнире по классическому волейболу среди женщин определены полуфинальные пары.