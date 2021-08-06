Американки на пути в финал Олимпиады «всухую» обыграли действующих чемпионов мира и Европы

Ни один из финалистов Рио-2016 до «золотого» матча в Токио не добрался

Фото: twitter.com/volleyballworld

Завершился первый полуфинальный матч олимпийского турнира среди женщин по волейболу.



Бронзовые призеры Рио-2016 США уверенно обыграли действующих чемпионок мира и Европы Сербию 3:0. Отметим, что оба финалиста Рио-2016 не вышли в финал Игр-2020 – китаянки вылетели на групповом этапе, а сербки сыграют в матче за бронзу.

Диагональная Тияна Бошкович, которая с 19-ю очками стала лучшим бомбардиром матча, не сумела сдержать слез после завершения полуфинального матча.

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Волейбол. Женщины. Полуфинал

Сербия – США 0:3 (19:25, 15:25, 23:25)

Второй полуфинал, в котором сыграют Бразилия и Южная Корея, пройдет сегодня, 6 августа, в 15:00.

Напомним, что в полуфинале женского волейбольного турнира за путевку в финал Олимпиады также боролись представительницы США и Сербии.