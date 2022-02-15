Америнская легионерка «Прометея» покинет расположение команды

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Президент «Прометея» Владимир Дубинский в своем Facebook высказался о предстоящей игре в Лиге чемпионов с «Дрезднером», которая станет заключительной для украинского коллектива в рамках еврокубка, а также пролил свет на ситуацию в команде:



На сайте ФВУ, мой хороший друг, дает анонс поединка в Дрездене и начинает словами, что первый в истории нашего клуба групповой этап нельзя назвать удачным и т.д. Хочу с этим мнением категорически не согласится. Да, у нас всех есть слегка обманутые ожидания, да, мы выступили чуть хуже, чем мы мечтали, но на секундочку услышьте, «Прометей» в топ 20 лучших команд Европы в Лиге Чемпионов своего клубного существования.

Первое, что хочу сказать, сегодня, как и всегда девчонки дадут бой в Дрездене и ни у кого нет и мысли о том, что эта игра для нас ничего не решает и мы поехали туда проигрывать и «сливать» игру. Уверен, что все выложатся на полную и попробуют нас всех порадовать своей игрой. Помним, что это топ-20 команд Европы, поэтому все у своих экранов болеем за любимую команду в 20:00 сегодня.

Второе, что хотел бы рассказать всем, это ситуация последних дней в Украине, письма счастья от всех агентов наших легионеров и европейских посольств, в том числе Болгарии о том, что все граждане должны покинуть Украину в течении 48 часов.

Я попросил Марию Александрову переговорить со всеми игроками и те, кто решит уехать мы отпустим сразу, понимая сложившуюся ситуацию. В этот же день вечером, буквально сразу, мне позвонил Главный тренер команды Иван Петков и сказал четко, что он, беря на себя обязательства перед клубом и перед сборной Украины не может даже думать, чтобы не вернуться из Дрездена и не продолжить работу с командой.

Прямая речь от Ивана Петкова: «Мистер Президент, хочу вам сразу заявить, что невзирая на ситуацию в Украине, я и моя семья, также как и ваша будет находиться и работать в Украине, поэтому после игры в Дрездене я возвращаюсь в Украину и верю в вас, в Украину и в женский волейбол. Это окончательное решение и другого быть не могло».

Я был в шоке от его напора и уверенности и спросил только, а что девочки решили? Он сказал, еще не знаю завтра утром проведем собрание и услышим их позицию. На следующий день мне позвонила Маша и сказала, что за исключением Адоры Аное, все игроки выразили желание вернуться в Украину и продолжать играть в украинском чемпионате и тренироваться с тренером.

Без лишнего пафоса, это очень ответственный и очень сильный поступок. Уверен, все будет хорошо и нам удастся избежать военных действий, но в этой ситуации, мои родные девочки хочу сказать вам, это настоящий поступок и пример для всех. Я вами горжусь и восхищаюсь. Спасибо. Сегодня вечером будем переживать за вас. Не важно, как закончится игра, плиз покажите Европе, что мы сила, что нас нельзя сломить, дайте нашим болельщикам позитив от игры и красоту всей нашей команды. Сегодня игры всех команд «Прометей» – это Любовь, Надежда, Вера в свою страну, Вера в свободу и каждая наша победа, это прежде всего победа нас всех и поднятие духа в борьбе с агрессором. Может слегка пафосно получилось, но так думаю и так верю.