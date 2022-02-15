Америнская легионерка «Прометея» покинет расположение команды

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Специя - Фиорентина 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Атлетик 3:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - СК Сокол 1:4 Окончен
Теннис (2 события из 43) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл 2:0 Окончен
09:00 Харрье Дарт - Марта Костюк 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Идёт
Футбол (3 события из 12) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Спортинг - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Реал -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Краматорск 1:7 Окончен
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Идёт
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 1:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Детройт Пистонс 103:94 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс 120:109 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Торонто Рэпторс 120:90 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 135:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз 119:104 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Интер - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Майами Хит - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Химик -:- Отменен
19:00 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Харьковские Соколы - Прометей -:- Запланирован
Сейчас в эфире
20:35
Дикий гаджет
19:55
live
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер – Прометей. Прямая трансляция

Америнская легионерка «Прометея» покинет расположение команды

Анае после матча Лиги чемпионов не вернется в Украину
Волейбол
13:59
Америнская легионерка «Прометея» покинет расположение команды
Фото: cev.eu

Президент «Прометея» Владимир Дубинский в своем Facebook высказался о предстоящей игре в Лиге чемпионов с «Дрезднером», которая станет заключительной для украинского коллектива в рамках еврокубка, а также пролил свет на ситуацию в команде:

Многие болельщики нашей женской волейбольной команды «Прометей» знают, что сегодня в 20:00 состоится последний матч «Прометея» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

На сайте ФВУ, мой хороший друг, дает анонс поединка в Дрездене и начинает словами, что первый в истории нашего клуба групповой этап нельзя назвать удачным и т.д. Хочу с этим мнением категорически не согласится. Да, у нас всех есть слегка обманутые ожидания, да, мы выступили чуть хуже, чем мы мечтали, но на секундочку услышьте, «Прометей» в топ 20 лучших команд Европы в Лиге Чемпионов своего клубного существования.

Первое, что хочу сказать, сегодня, как и всегда девчонки дадут бой в Дрездене и ни у кого нет и мысли о том, что эта игра для нас ничего не решает и мы поехали туда проигрывать и «сливать» игру. Уверен, что все выложатся на полную и попробуют нас всех порадовать своей игрой. Помним, что это топ-20 команд Европы, поэтому все у своих экранов болеем за любимую команду в 20:00 сегодня.

Второе, что хотел бы рассказать всем, это ситуация последних дней в Украине, письма счастья от всех агентов наших легионеров и европейских посольств, в том числе Болгарии о том, что все граждане должны покинуть Украину в течении 48 часов.

Я попросил Марию Александрову переговорить со всеми игроками и те, кто решит уехать мы отпустим сразу, понимая сложившуюся ситуацию. В этот же день вечером, буквально сразу, мне позвонил Главный тренер команды Иван Петков и сказал четко, что он, беря на себя обязательства перед клубом и перед сборной Украины не может даже думать, чтобы не вернуться из Дрездена и не продолжить работу с командой.

Прямая речь от Ивана Петкова: «Мистер Президент, хочу вам сразу заявить, что невзирая на ситуацию в Украине, я и моя семья, также как и ваша будет находиться и работать в Украине, поэтому после игры в Дрездене я возвращаюсь в Украину и верю в вас, в Украину и в женский волейбол. Это окончательное решение и другого быть не могло».

Я был в шоке от его напора и уверенности и спросил только, а что девочки решили? Он сказал, еще не знаю завтра утром проведем собрание и услышим их позицию. На следующий день мне позвонила Маша и сказала, что за исключением Адоры Аное, все игроки выразили желание вернуться в Украину и продолжать играть в украинском чемпионате и тренироваться с тренером.

Без лишнего пафоса, это очень ответственный и очень сильный поступок. Уверен, все будет хорошо и нам удастся избежать военных действий, но в этой ситуации, мои родные девочки хочу сказать вам, это настоящий поступок и пример для всех. Я вами горжусь и восхищаюсь. Спасибо. Сегодня вечером будем переживать за вас. Не важно, как закончится игра, плиз покажите Европе, что мы сила, что нас нельзя сломить, дайте нашим болельщикам позитив от игры и красоту всей нашей команды. Сегодня игры всех команд «Прометей» – это Любовь, Надежда, Вера в свою страну, Вера в свободу и каждая наша победа, это прежде всего победа нас всех и поднятие духа в борьбе с агрессором. Может слегка пафосно получилось, но так думаю и так верю.

Напомним, что игра «Дрезднер» – «Прометей» пройдет на телеканале XSPORT+. Начало – 19:55.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Дубинский «Прометей» (волейбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинская волейболистка шокирована популярностью, которая на нее обрушилась
Украинская волейболистка шокирована популярностью, которая на нее обрушилась
Волейбол
13 февраля 17:46
Дубинский: «Харрисон поцеловал буквально в лысину, золотую лысину Доу»
Дубинский: «Харрисон поцеловал буквально в лысину, золотую лысину Доу»
Баскетбол Еврокубки
08 февраля 22:15
Дубинский: «В каком состоянии команда подойдет к играм 1/8 Лиги чемпионов сказать пока сложно»
Дубинский: «В каком состоянии команда подойдет к играм 1/8 Лиги чемпионов сказать пока сложно»
Баскетбол Еврокубки
07 февраля 11:14
Главный тренер «Прометея» рассказал, чего не хватило для победы над чемпионом России
Главный тренер «Прометея» рассказал, чего не хватило для победы над чемпионом России
Волейбол
04 февраля 15:06
Главный тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего россиянкам удалось обыграть «Прометей»
Главный тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего россиянкам удалось обыграть «Прометей»
Волейбол
04 февраля 10:24
Первую дуэль России проиграли. «Прометей» показал зубы «Локомотиву», но сыпался в концовках
Первую дуэль России проиграли. «Прометей» показал зубы «Локомотиву», но сыпался в концовках
Волейбол
03 февраля 20:26

Новости: Волейбол

Америнская легионерка «Прометея» покинет расположение команды
Америнская легионерка «Прометея» покинет расположение команды
13:59
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
13:55
Украинская волейболистка шокирована популярностью, которая на нее обрушилась
Украинская волейболистка шокирована популярностью, которая на нее обрушилась
13 февраля 17:46
«Калашников». Капитан сборной Украины продлил контракт с итальянским грандом
«Калашников». Капитан сборной Украины продлил контракт с итальянским грандом
06 февраля 22:24
Главный тренер «Прометея» рассказал, чего не хватило для победы над чемпионом России
Главный тренер «Прометея» рассказал, чего не хватило для победы над чемпионом России
04 февраля 15:06
Главный тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего россиянкам удалось обыграть «Прометей»
Главный тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего россиянкам удалось обыграть «Прометей»
04 февраля 10:24
Первую дуэль России проиграли. «Прометей» показал зубы «Локомотиву», но сыпался в концовках
Первую дуэль России проиграли. «Прометей» показал зубы «Локомотиву», но сыпался в концовках
03 февраля 20:26
В Украине планируют создать Профессиональную Лигу
В Украине планируют создать Профессиональную Лигу
03 февраля 15:53
Хлопнуть напоследок дверью и лишить чемпиона России Лиги чемпионов. Превью матча «Прометей» – «Локомотив»
Превью
Хлопнуть напоследок дверью и лишить чемпиона России Лиги чемпионов. Превью матча «Прометей» – «Локомотив»
03 февраля 13:43
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
78
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 09:31
5
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 13:41
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
07:36
13
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
17 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
18 февраля 21:45
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19 февраля 18:00
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
19 февраля 23:00
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
WEB
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
19 февраля 23:30
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
WEB
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
20 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
20 февраля 14:10