«Барком-Кажаны» неудачно стартовали в Кубке Вызова
«Барком-Кажаны» вылетели из Кубка Вызова
Львовская команда дома уступила «АСН Воллей Любляна»
21:05
Фото: Facebook
В среду, 8 декабря, украинский клуб «Барком-Кажаны» в 1/16 финала Кубка вызова на домашней площадке в четырех сетах уступили «АСН Воллей Любляна» со счетом 1:3.
Таким образом, львовская команда прекращает выступления в Еврокубках.
Кубок Вызова. 1/16 Финала
«Барком-Кажаны» – «АСН Воллей Любляна» 1:3 (25:20; 27:29; 17:25; 19:25) (первый матч – 0:3)
«Эпицентр-Подоляне» одержал уверенную победу над «Пензудьором» и вышел в 1/8 финала Кубка Вызова.
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