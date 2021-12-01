Расписание «Баркома» и «Эпицентра» в еврокубках
«Барком-Кажаны» неудачно стартовали в Кубке Вызова
В первом матче нового евросезона украинцы уступили на выезде словенской команде
20:35
Барком-Кажаны / фото - cev.eu
В 1/16 финала розыгрыша Кубка Вызова по волейболу среди мужчин львовские «Барком-Кажаны» на выезде уступили словенской команде «АСН Воллей Любляна» из Любляны в трех сетах со счетом 0:3.
Кубок Вызова. 1/16 Финала
«АСН Воллей Любляна» – «Барком-Кажаны» 3:0 (25:14, 25:17, 25:13)
В финале Суперкубка Украины «Барком-Кажаны» уступили «Житычам».