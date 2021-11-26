«Барком-Кажаны» усилились экс-игроком сборной России
«Барком-Кажаны» вышли в финал Суперкубка Украины
Команда из Львова нанесла первое поражение «Эпицентру» в этом сезоне
26 ноября 17:40
Фото: пресс-служба Эпицентра
Сегодня, 26 ноября, в рамках полуфинального матча Суперкубка Украины «Барком-Кажаны» в пяти сетах одержали победу над «Эпицентром» со счетом 3:2, нанеся, таким образом, команде из Городка первое поражение в этом сезоне.
«Барком-Кажаны» – «Эпицентр-Подоляне» – 3:2 (20:25; 25:23; 25:14; 14:25; 15:7)