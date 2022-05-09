Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лестер - Эвертон 1:2 Окончен
16:00 Норвич - Вест Хэм 0:4 Окончен
16:00 Арсенал - Лидс 2:1 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Лион 3:2 Окончен
16:00 Анже - Бордо 4:1 Окончен
18:05 Лорьян - Марсель 0:3 Окончен
21:45 ПСЖ - Труа 2:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
18:30 Бавария - Штутгарт 2:2 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Специя - Аталанта 1:3 Окончен
21:45 Верона - Милан 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Вильярреал - Севилья 1:1 Окончен
22:00 Атлетико - Реал 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
17:55
Баскетбол. Межконтинентальный кубок. Полуфинал. Фламенго - Лейкленд Мэджик

Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии

«Дьяволы» уступают «Любе Чивитанове» в серии до трех побед
Волейбол
19:05
Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии
Лучший бомбардир матча Леон в атаке / Фото: facebook.com/LUBEVOLLEY

В чемпионате Италии по волейболу продолжается финальная серия плей-офф.

«Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого выиграла первый матч в серии у «Любе Чивитановы». Самым результативным игроком матча стал лидер «дьяволов» Вильфредо Леон – 21 очко (16 в атаке и 5 эйсов).

Чемпионат Италии. Финал. 3-й матч.

«Перуджа» – «Любе Чивитанова» 3:1 (24:26, 25:19, 25:18, 26:24) Счет в серии – 1:2 

Следующий матч пройдет в Мачерате 11 мая. После завершения серии Плотницкий присоединится к сборной Украины в рамках подготовки к Золотой Евролиге.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Плотницкий Перуджа Вильфредо Леон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
Волейбол
08 мая 21:17
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
Волейбол
01 мая 14:05
Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
Волейбол
28 апреля 18:29
Плотницкий с «Перуджей» вышел в полуфинал чемпионата Италии
Плотницкий с «Перуджей» вышел в полуфинал чемпионата Италии
Волейбол
11 апреля 22:40
«Перуджа» Плотницкого второй год кряду оступилась в шаге от финала Лиги чемпионов
«Перуджа» Плотницкого второй год кряду оступилась в шаге от финала Лиги чемпионов
Волейбол
10 апреля 21:30

Новости: Волейбол

Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии
Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии
19:05
Чемпионка мира из россии призывает власти страны к благоразумию и перестать угрожать ядерным оружием
Чемпионка мира из россии призывает власти страны к благоразумию и перестать угрожать ядерным оружием
17:13
Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
08 мая 21:17
Синиця: «Україна – це мій дім, і я хочу прославляти її на міжнародній арені»
Синиця: «Україна – це мій дім, і я хочу прославляти її на міжнародній арені»
08 мая 20:52
Збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022
Збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022
04 мая 13:01
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
01 мая 14:05
Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
28 апреля 18:29
«Я засыпаю с мыслью: «Господи, останови этот ужас…» Суперзвезда волейбола из рф призывает прекратить войну в Украине
«Я засыпаю с мыслью: «Господи, останови этот ужас…» Суперзвезда волейбола из рф призывает прекратить войну в Украине
20 апреля 15:14
«Займаюся візуалізацією – відганяю рашистів до їх кордонів». Ірина Трушкіна – про війну, відношення росіян та збірну України на чемпіонаті світу
Эксклюзив
«Займаюся візуалізацією – відганяю рашистів до їх кордонів». Ірина Трушкіна – про війну, відношення росіян та збірну України на чемпіонаті світу
19 апреля 03:57
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
39
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
4
Все новости