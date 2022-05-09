Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии
«Дьяволы» уступают «Любе Чивитанове» в серии до трех побед
19:05
Лучший бомбардир матча Леон в атаке / Фото: facebook.com/LUBEVOLLEY
В чемпионате Италии по волейболу продолжается финальная серия плей-офф.
«Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого выиграла первый матч в серии у «Любе Чивитановы». Самым результативным игроком матча стал лидер «дьяволов» Вильфредо Леон – 21 очко (16 в атаке и 5 эйсов).
Чемпионат Италии. Финал. 3-й матч.
«Перуджа» – «Любе Чивитанова» 3:1 (24:26, 25:19, 25:18, 26:24) Счет в серии – 1:2
Следующий матч пройдет в Мачерате 11 мая. После завершения серии Плотницкий присоединится к сборной Украины в рамках подготовки к Золотой Евролиге.
Комментарии 0