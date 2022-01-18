Без права на ошибку. Сегодня лидеры чемпионатов Украины «Прометей» и «Эпицентр» проведут решающие матчи в еврокубках

Коллектив из Слобожанского сыграет матч Лиги чемпионов, а клуб из Городка – встречу Кубка Вызова

Фото: cev.eu

Сегодня, 18 января, решится судьба украинских волейбольных клубов в еврокубках.



В 19:00 четвертый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов проведет «Прометей». Лишь в случае победы чемпион Украины сохранит теоретические шансы на проход в плей-офф самого престижного еврокубка.

Да и то, потребуется чудо – ведь даже с тремя победами войти в топ-3 лучших команд квартетов, расположившихся на втором месте, почти невозможно. По крайней мере, в прошлом сезоне польский ЛКС остался за бортом даже с четырьмя победами.

Но первый шаг нужно делать в матче с лидером группы A «Девелопресом».

Трансляцию матча «Девелопрес» – «Прометей» смотрите на телеканале XSPORT.

В 20:00 второй матч 1/8 финала Кубка Вызова в гостях проведет «Эпицентр».

«Подоляне» на своей площадке уступили «Панатинаикосу» в четырех сетах. Так что задача у лидера украинской Суперлиги не из простых – сначала нужно побеждать 3:0 либо 3:1, а после еще забирать и «золотой» сет. Любые другие результаты не устраивают последнюю мужскую команду в еврокубках от Украины.

Напомним, что главный тренер «Прометея» Иван Петков возглавил женскую сборную Украины.