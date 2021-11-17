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«Братислава» получила два технических поражения в матчах с «Эпицентром» в Кубке вызова

Команда не смогла приехать на матчи из-за вспышки коронавируса в команде
Волейбол
13:43
«Братислава» получила два технических поражения в матчах с «Эпицентром» в Кубке вызова
Братислава / фото - пресс-служба клуба

Словацкая «Братислава» из-за вспышки коронавируса не приехала на матчи 1/32 финала Кубка Вызова с «Эпицентром», которые должны были пройти 16 и 17 ноября

Европейская конфедерация волейбола, после того как рассмотрела письмо от «Братиславы» приняла решение присудить словакам два технических поражения в этих матчах. Это первый случай, надеемся и последний, в текущем сезоне, когда команде засчитывают «технарь» из-за COVID-19.

Таким образом «Эпицентр» «без боя» выходит в 1/16 финала Кубка вызова, в которой сыграет с венгерским «Будапештом».

Напомним, что в последнем туре «Эпицентр» впервые в сезоне потерял очки.

Михаил Рыбак
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