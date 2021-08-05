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Бразилия выбила россиянок, повторение финала чемпионата мира. Результаты четвертьфиналов женского волейбольного турнира

Действующие олимпийские чемпионки Китай не смогли выйти в плей-офф
Olympics Токио-2020
5 августа 16:01
Бразилия выбила россиянок, повторение финала чемпионата мира. Результаты четвертьфиналов женского волейбольного турнира
Радость волейболисток сборной Бразилии / Фото: twitter.com/volleyballworld

Стали известны полуфинальные пары женского олимпийского турнира по волейболу.

После сенсационного вылета действующих чемпионок Олимпиады Китая в четвертьфинале жребий свел и финалисток чемпионата мира-2018 – Сербию и Италию. Это случилось из-за жеребьевки команд вторых и третьих мест своих групп. Оно призвано помешать «выбирать удобного» соперника по четвертьфиналу.

Лидер итальянок Паола Эгону провела не лучший матч, а без главного забойщика вице-чемпионки мира навязать борьбу не сумели. Также отметим вылет вице-чемпионок Европы Турции и ОКР (Россия) от Бразилии.

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал

Бразилия – ОКР (Россия) 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22)

Южная Корея – Турция 3:2 (17:25, 25:17, 28:26, 18:25, 15:13)

Доминиканская Республика – США 0:3 (11:25, 20:25, 19:25)

Сербия – Италия 3:0 (25:21, 25:14, 25:21)

Полуфинальные пары мужского турнира.

Олег Шумейко-младший
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Токио-2020

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