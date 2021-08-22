Букмекеры оценили вероятность победы Украины на чемпионате Европы

Матчи турнира смотрите на XSPORT

Фото: eurovolley.cev.eu

В эти дни в Румынии проходит женский чемпионат Европы по волейболу.

Сборная Украины сыграла уже три матча: два раза проиграла и одну встречу выиграла.

Очевидно, что подопечные Владимира Орлова не входят в число фаворитов турнира, но в спорте бывает всякое. Несмотря на то, что Украина еще не обеспечила себе даже выход в плей-офф, нам стало интересно, верят ли букмекеры в «сине-желтых».

Так, на победу Украины на Евроволей-2021 можно поставить за коэффициент 301.

Напомним, 23 августа сборная Украины проведет ключевой матч в борьбе за выход из группы против Швеции. Прямую трансляцию смотрите на XSPORT.