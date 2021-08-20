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Букмекеры: Турция разгромит Украину
Матч состоится в рамках второго тура группового этапа Евроволей-2021
15:35
Фото: Михаил Балтакса
Во втором матче группового этапа женского чемпионата Европы-2021 сборная Украины сыграет против Турции.
В первом туре «сине-желтые» уступили сборной Нидерландов, в то время как Турция обыграла хозяев турнира Румынию.
Букмекеры считают Турцию настолько большим фаворитом предстоящей встречи, что даже не дают исход, в котором можно было бы заиграть победу турчанок. В то же время на успех сборной Украины вы можете поставить за космический коэффициент 24.
Напомним, матч Украина – Турция в прямом эфире покажет XSPORT. Начало – в 20:30.
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