Букмекеры: Турция разгромит Украину

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 14
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Окончен
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 Окончен
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 2:0 Окончен
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 2:1 Окончен
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 22) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:10 Петра Квитова - Онс Ябеур 2:0 Окончен
00:20 Каролина Плишкова - Джессика Пегула 2:0 Окончен
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака 2:1 Окончен
04:45 Каролина Мухова - Белинда Бенчич 0:1 Окончен
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован

Букмекеры: Турция разгромит Украину

Матч состоится в рамках второго тура группового этапа Евроволей-2021
Волейбол
15:35
Букмекеры: Турция разгромит Украину
Фото: Михаил Балтакса

Во втором матче группового этапа женского чемпионата Европы-2021 сборная Украины сыграет против Турции.

В первом туре «сине-желтые» уступили сборной Нидерландов, в то время как Турция обыграла хозяев турнира Румынию.

Букмекеры считают Турцию настолько большим фаворитом предстоящей встречи, что даже не дают исход, в котором можно было бы заиграть победу турчанок. В то же время на успех сборной Украины вы можете поставить за космический коэффициент 24.

Напомним, матч Украина – Турция в прямом эфире покажет XSPORT. Начало – в 20:30.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (волейбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Волейбол
15:01
Гранды европейского волейбола приедут в Украину – к матчам с топами нужно привыкать, ведь мы и сами обрели этот статус. Смотрите на XSPORT
Превью
Гранды европейского волейбола приедут в Украину – к матчам с топами нужно привыкать, ведь мы и сами обрели этот статус. Смотрите на XSPORT
Волейбол
02:40
Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы
Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы
Волейбол
19 августа 20:43
Украина попала в самую конкурентную группу чемпионата Европы, который покажет XSPORT. Путевку в плей-офф придется выгрызать
Превью
Украина попала в самую конкурентную группу чемпионата Европы, который покажет XSPORT. Путевку в плей-офф придется выгрызать
Волейбол
18 августа 22:19
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол
17 августа 09:24
Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Эксклюзив Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Волейбол
14 августа 14:55

Новости: Волейбол

Букмекеры: Турция разгромит Украину
Букмекеры: Турция разгромит Украину
15:35
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
15:01
Чемпионат Европы. Финляндия – Нидерланды. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Финляндия – Нидерланды. Видео трансляция
08:55
Гранды европейского волейбола приедут в Украину – к матчам с топами нужно привыкать, ведь мы и сами обрели этот статус. Смотрите на XSPORT
Превью
Гранды европейского волейбола приедут в Украину – к матчам с топами нужно привыкать, ведь мы и сами обрели этот статус. Смотрите на XSPORT
02:40
Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы
Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы
19 августа 20:43
В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче
В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче
19 августа 18:37
Чемпионат Европы. Швеция – Финляндия. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Швеция – Финляндия. Видео трансляция
19 августа 16:10
Чемпионат Европы. Нидерланды — Украина. Трансляция на XSPORT
Чемпионат Европы. Нидерланды — Украина. Трансляция на XSPORT
19 августа 12:15
Турция не без проблем обыграла Румынию в стартовом матче группы D
Турция не без проблем обыграла Румынию в стартовом матче группы D
18 августа 22:42
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости