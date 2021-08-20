Букмекеры: Турция разгромит Украину

Матч состоится в рамках второго тура группового этапа Евроволей-2021

Фото: Михаил Балтакса

Во втором матче группового этапа женского чемпионата Европы-2021 сборная Украины сыграет против Турции.

В первом туре «сине-желтые» уступили сборной Нидерландов, в то время как Турция обыграла хозяев турнира Румынию.

Букмекеры считают Турцию настолько большим фаворитом предстоящей встречи, что даже не дают исход, в котором можно было бы заиграть победу турчанок. В то же время на успех сборной Украины вы можете поставить за космический коэффициент 24.

Напомним, матч Украина – Турция в прямом эфире покажет XSPORT. Начало – в 20:30.