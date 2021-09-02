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Букмекеры: Украина не оставит шансов Греции в первом матче чемпионата Европы-2021
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2 сентября 10:12
Фото: facebook.com/fvu.in.ua
Букмекеры обнародовали коэффициенты на матч группового этапа чемпионата Европы-2021 между Украиной и Грецией.
Явным фаворитом поединка является «сине-желтая» команда, коэффициент на которую составляет 1,16. В то же время на греков можно поставить за 5,20.
Матч Украина – Греция состоится сегодня, 2 сентября. Встречу в прямом эфире покажет XSPORT.
Ранее главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от Евроволей-2021.
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