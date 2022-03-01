CEV и FIVB отстранили всех россиян и белорусов от соревнований

Минус 5 команд в Лиге чемпионов для агрессора

Фото: CEV

В связи с военным вторжением россии и беларуси на территорию Украины CEV и FIVB отреагировали жестко – отстранила всех россиян и белорусов от соревнований по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу.



Так, национальные команды беларуси и рф не смогут принимать участие на межднародных турнирах, а клубы отстранены от еврокубков.

Отметим, что в Лиге чемпионов россия потеряла 5 участников – мужчины («Динамо», питерский «Зенит»), женщины («Динамо» Москва, «Динамо Ак-Барс», «Локомотив»). В Кубке ЕКВ со стадии 1/2 финала вылетит казанский «Зенит».

Отметим, что ранее у россии отобрали домашний чемпионат мира и этапы Лиги наций.

Напомним, что именно о таких радикальных мерах просил капитан сборной Украины Олег Плотницкий.