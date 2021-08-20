Гранды европейского волейбола приедут в Украину – к матчам с топами нужно привыкать, ведь мы и сами обрели этот статус. Смотрите на XSPORT
Чемпионат Европы. Финляндия – Нидерланды. Видео трансляция
Смотрите матч соперников сборной Украины
08:55
Нидерланды в первом туре обыграли Украину / Фото - cev.eu
В пятницу, 20 августа, смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Европы между женскими сборными Финляндии и Нидерландов. Эти команды являются соперниками сборной Украины по группе D.
Ранее Украина проиграла Нидерландам, матч против Финляндии – впереди.
Начало игры – 17:30.
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