Чемпионат Европы. Испания – Финляндия. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Матч за бронзу и финал. Видео трансляция
Третье место разыграют Турция и Нидерланды, статус чемпиона – Сербия и Италия
4 сентября 11:20
В субботу, 4 сентября, определятся обладатели медалей на женском чемпионате Европы по волейболу.
Сперва состоится матч за третье место. В нем сойдутся сборные Турции и Нидерландов.
Их встречу можно будет посмотреть на телеканале XSPORT+ и в плеере этой новости. Начало – в 18:00.
Плеер 1:
Плеер 2:
В финале между собой сойдутся Сербия и Италия.
Трансляцию этого матча смотрите на телеканале XSPORT и в плеере ниже. Начало – в 21:00.Плеер 1:
Плеер 2:
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