Чемпионат Европы. Матч за бронзу и финал. Видео трансляция

Третье место разыграют Турция и Нидерланды, статус чемпиона – Сербия и Италия

В субботу, 4 сентября, определятся обладатели медалей на женском чемпионате Европы по волейболу.

Сперва состоится матч за третье место. В нем сойдутся сборные Турции и Нидерландов.

Их встречу можно будет посмотреть на телеканале XSPORT+ и в плеере этой новости. Начало – в 18:00.

Плеер 1:

В финале между собой сойдутся Сербия и Италия.

Трансляцию этого матча смотрите на телеканале XSPORT и в плеере ниже. Начало – в 21:00.