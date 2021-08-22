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Чемпионат Европы. Сербия – Бельгия. Видео трансляция
Победители двух последних Евроволей попытаются закрепиться на первом месте группы А
13:40
Сборная Сербии / Фото - facebook.com/CEVolleyball
В воскресенье, 22 августа, победитель двух последних чемпионатов Европы Сербия в рамках группового раунда чемпионата Европы по волейболу встретится со сборной Бельгии.
На данный момент эти команды лидируют в группе А Евроволей-2021.
Видеотрансляцию поединка смотрите в плеере в этой новости, а также на телеканале XSPORT. Начало — 21:00.
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