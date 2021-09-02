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Чемпионат Европы. Турция — Сербия. Видео трансляция
Смотрите полуфинальный матч континентального первенства на канале XSPORT+
2 сентября 17:34
Сербия поборется с Турцией за выход в финал чемпионата Европы / Фото - cev.eu
В пятницу, 3 сентября, сборная Турции сыграет в полуфинале чемпионата Европы-2021 против сборной Сербии.
Игру можно будет посмотреть на телеканале XSPORT+ и в плеере ниже. Начало трансляции — в 17:55.
Плеер 2
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