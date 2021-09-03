Чемпионат Европы. Украина — Сербия. Трансляция на XSPORT

Смотрите второй матч команды Угиса Крастиньша на турнире

Сборная Украины проведет второй матч на чемпионате Европы / Фото - Виталий Щитков/ Артем Лавренчук

В пятницу, 3 сентября, мужская национальная сборная Украины сыграет свой второй матч на чемпионате Европы-2021. Соперником команды Угиса Крастиньша станет команда Сербии.

Этот матч можно будет посмотреть на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости, начиная с 22:00. На сайте XSPORT.ua - в прямом эфире с 21:30.