Чемпионка мира из россии призывает власти страны к благоразумию и перестать угрожать ядерным оружием
Двукратная чемпионка мира в составе сборной россии Екатерина Гамова
в своем Instagram рассказала, какой ужас после вторжения рф в Украину начала испытывать при виде рашистской военной техники:
Вчера была репетиция парада, над нашим домом летели самолеты-вертолеты…в прошлые разы, я с радостью бежала смотреть на этот воздушный флот, а сегодня совершенно по иному я воспринимаю эти звуки…страшно((И это они просто пролетели над головой!
С ужасом боюсь даже подумать когда такие пролеты сопровождаются бомбардировкой…Господи, за что…?!(( Я теперь совсем иначе смотрю на музеи военной техники и не горю желанием показывать это сыну!
Еще, последнее время все чаще и чаще слышу угрозы о ядерной атаке…Алле!!!!Остановитесь!!!Кто вы, чтобы решать жить нам или нет, даже не спрашивая об этом нас?!?! Я верю, что мир прекрасен и дружествен и в этом я убеждалась не раз, путешествуя по многим странам! Это я буду рассказывать и показывать моему сыну!
«Займаюся візуалізацією – відганяю рашистів до їх кордонів». Велике інтерв’ю з Іриною Трушкіною.
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