Чемпионка мира из россии призывает власти страны к благоразумию и перестать угрожать ядерным оружием

Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира в составе сборной россии Екатерина Гамова в своем Instagram рассказала, какой ужас после вторжения рф в Украину начала испытывать при виде рашистской военной техники:



С ужасом боюсь даже подумать когда такие пролеты сопровождаются бомбардировкой…Господи, за что…?!(( Я теперь совсем иначе смотрю на музеи военной техники и не горю желанием показывать это сыну!

Еще, последнее время все чаще и чаще слышу угрозы о ядерной атаке…Алле!!!!Остановитесь!!!Кто вы, чтобы решать жить нам или нет, даже не спрашивая об этом нас?!?! Я верю, что мир прекрасен и дружествен и в этом я убеждалась не раз, путешествуя по многим странам! Это я буду рассказывать и показывать моему сыну!